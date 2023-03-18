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Kaza saat 22.40 sularında Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak istikametine seyir halinde olan 67 TD 515 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 67 ACL 953 plakalı otomobile çarpıştı. Olayı duyan ve gören vatandaşlar kazayı 112 Açıl Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralı olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Kazada maddi hasar gören araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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