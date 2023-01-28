Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince Ereğli’de yapılan aramada 1 kişi yakalandı. Ekiplerce şahsın evine yapılan aramada, 17 adet Ectacy Hap, 8 adet Lilica Hap , 1 adet Symra Hap, 15 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 5 kilo 570 gram kubar esrar ile hassas terazi, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ticareti yapmak suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.