Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde farklı günlerde düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullanan 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde farklı günlerde düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullanan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ereğli Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda İ.O. isimli kişinin üstünde metamfematin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ardından F.D.’ye ait bir eve yapılan baskında metamfetamin, esrar, uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirilirken, bir diğer operasyonda Y.Y. isimli şahısın üzerinde metamfematin ele geçirilidi. Aynı gün yapılan bir diğer operasyonda ise İ.H.S, C.Y. ve M.B.K. isimli kişilerin üzerinde esrar ve 4 adet extacy ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında yakalanan şahıslara "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.