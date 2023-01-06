Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve aracında yapılan aramada; 10.61 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. E.B. isimli şüpheliye de işlem yapıldı.

Gözaltına alınan E.B.; sevk edildiği mahkemece ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.