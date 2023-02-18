Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bir motosikletin iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, bir motosikletin iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ACY 410 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 81 FH 195 plakalı otomobile ardından da 06 BPE 199 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.