Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gülüç beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametine seyir halinde olan 61 KR 992 plakalı otomobil, kavşaktan dönen 67 ABD 046 otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 61 KR 992 plakalı araç refüje çıkarak durabilirken, diğer araç ise savruldu. Kazada 67 ABD 046 plakalı araç sürücüsü yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hasar gören araçlar ise olay yerine gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.