Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden park yenileme çalışmaları çerçevesinde TOKİ Parkı’nın oyun grupları ve bank yenilemesi ile zemin düzenlenmesi tamamlandı.

Yunus Emre ve Şehitler Parkı gibi Ereğli’nin 2 parkını, daha modern hale dönüştürmek için çalışmalarına devam eden Ereğli Belediyesi diğer yandan da mahalle parklarının zeminini düzenleyerek oyun grupları ve banklarının yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ereğli’ye yakışan park alanları oluşturmaya kararlı olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Huzur şehri Ereğli’nin inşası çok önemli. Bu noktada irili ufaklı her detayı önemsiyor, yapılması gereken ne varsa yapmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle parklarımızın da düzenli olmasına dikkat ediyoruz. Hemşehrilerimizin, öncelikle çocuklarımızın mutlu ve huzurlu oldukları parklarımızın yenilenmesi gereken kısımlarını yenilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.