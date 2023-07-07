Konya’nın Ereğli ilçesinde açılışı yapılan Akhüyük Termal Tesisleri Perşembe ve Cuma günleri kadınlara özel hizmet verecek.

Ereğli ilçesinde Akhüyük Termal Tesisleri hizmete açıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatı doğrultusunda termal havuzlar Perşembe ve Cuma günleri bayanlara özel bir şekilde hizmet veriyor. Haftanın 7 günü hizmete açık olan havuzlar, diğer günler ise tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Akhüyük Termal Tesisleri; boyunma kabinleri, otağ çadırı ve havuzlarıyla Ereğlililere hizmet vermeye devam ediyor. Mineral zenginliği yüksek ve şifa kaynağı olan su, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan şifalı sular içerisinde de ön plana çıkıyor. Akhüyük’teki termal su; cilt hastalıklarına, Böbrek-İdrar Yolları Hastalıklarına, Nörolojik Hastalıklara ve birçok hastalığa iyi geliyor. Bu yönüyle gerek Ereğlililer gerekse bölge halkı tarafından ilgi odağı oluyor.

Tek gayelerinin hemşerilerine en iyi hizmeti sunmak ve Ereğli’nin geleceğine yönelik önemli hizmetleri hayata geçirmek olduğunu her platformda ifade eden Başkan Oprukçu, "Şifalı suyun hem hemşerilerinin dertlerine derman olacağını hem de şehrin turizmine katkı sunabileceğini gözler önüne seriyor. Her şeyden önce insana değer veren hizmetleri imkanlarını seferber ederek gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi.