Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalanırken silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son 1 haftada yapılan operasyon ve denetimlerde; haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 15 şahıs, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs yakalandı. Denetimlerde; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kesici delici alet ele geçirildi. Çalışmalarda, 7 narkotik yakalamasında 10 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 1,83 gram farklı türde uyuşturucu madde, 3 bin 73 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha