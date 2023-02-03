Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksi durağında çıkan tartışmada bir kişi satır ile yaralandı, taksi durağında da maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksi durağında çıkan tartışmada bir kişi satır ile yaralandı, taksi durağında da maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Çınar Taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, aracını taksi durağının park alanına bırakan bir kişi ile duraktaki bir çalışanın uyarması üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce şahıs, araç içinden silahını almak istedi. Bu sırada arkadaşının engellemesi üzerine araçta bulunan satırı alan şahıs, kendisini uyaran kişiye satırla saldırdı. Bir aracın ön camını ve durağın camlarını da kıran saldırgan, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler bu sabah yaptıkları çalışma neticesinde şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çınar Taksi’de çalışan Burak Müftüoğlu, yaşanan olayı kınayarak, "Böyle kaliteli, nezih bir durağa ve çalışanlarına yapılmış, hoş olmayan, küstahça bir saldırı. Kınıyoruz. Bu olay bizim durağımızla kişiselleşmiş bir problem değil. Bu bir kamyoncu ile bir taksicinin kültürsüzce kavgası değil. İşin aslına bakarsanız çağımızın büyük bir sorunu. Çok rahat uyuşturucu ve alkole ulaşılması neticesinde insanların kendini kaybetmesi ve daha sonrasında da bu talihsiz olayın yaşanması. Yoksa bizim durak olarak hizmet ettiğimiz kesimi hizmet ettiğimiz güruh, şehrimizin ileri gelenleri, maddi manevi kariyer olarak kendisini kabul ettirmiş insanların bulunduğu nezih bir semt. Biz de bu durağın çalışanları olarak bu insanlara yakışır şekilde hareket etmeye, arabalarımızı temizlemeye, onlara kibar davranmaya ve giyimimize, kuşamımıza özen göstermeye çalışıyoruz. Kınıyoruz. Bir daha hiçbir meslektaşımızın, hatta hiçbir insanımızın başına gelmemesini diliyoruz. Olay bittikten sonra dahil oldum. Video kayıtları ve anlatılanlardan bildiğim kadarıyla; belediye tarafından bize tahsis edilen bölüme bir vatandaşımız gelip arabasını çekiyor. Arkadaşlarımız uyarınca da sinirleniyor. Önce ateşli silahla saldırmak istiyor. Yanındaki arkadaşı tutunca yine arabada bulunan satırla arkadaşlarımızın üzerine yürümüş ve buradaki camlara, park halinde duran ticari taksinin ön camını patlatmak suretiyle ciddi hem maddi hem manevi ağır bir yara vermiş vaziyette. Az önce de dediğim gibi kendisini kaybetmiş, alkolün de verdiği cesaretle arkadaşlarımıza saldırıyor, bu talihsiz olayı gerçekleştiriyor. Bir an önce de kendisine, varsa böyle bir illetten kurtulmasını, uzak durmasını tavsiye ederim."