Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi Yunus Mahallesi’nde Yunus Emre İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. (65) idaresindeki 42 AOF 771 plakalı otomobil, okuldan çıkarak yaya olarak gitmekte olan 8 yaşındaki F.S.K. isimli öğrenciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan küçük çocuk hastaneye götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.