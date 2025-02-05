Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Toros Mahallesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 42 AHR 853 plakalı Honda marka otomobil ile Ş.A.’nın kullandığı 42 AUL 865 plaka Arora marka motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.