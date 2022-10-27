Konya’nın Ereğli ilçesinde öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetlendi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde öğrencilerin can güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik okul servis araçları denetlendi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde okul servis araçlarında gerekli belgelerin yanı sıra bakım onarım takip formu, dur lambası, filim cam, emniyet kemeri kullanımı ve diğer belgelerin kontrolü yapıldı. Denetimlerde 15 adet okul servis aracı, 1 adet yolcu minibüsü denetlendi ve toplam 6 sürücüye idari para cezası uygulandı. Öğrenci ve sürücülerin güvenliği için trafik denetimlerinin her noktada devam edeceği bildirildi.