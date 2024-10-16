Konya’nın Ereğli ilçesinde okul geçit görevlileri düzenlenen eğitim programının ardından sertifikalarını aldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde meydana gelebilecek muhtemel trafik kazalarının azaltılmasına yönelik okullarda eğitim gören öğrencilerin okul geçitlerinde güvenli giriş ve çıkışlarını sağlamak üzere görev almak isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Kursa, 70 öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince verilen kurslara Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü de katılarak öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programla sertifikalar verildi.