Konya’nın Ereğli ilçesinde 3 farklı adreste kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde ilçedeki kafe, kahvehane, park ve bahçeleri denetledi. 3 farklı iş yerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 11 kişiye toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, iş yeri sahibi 3 şahıs hakkında da “Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatılarak 30 gün kapatma cezası uygulanacağı belirtildi.