Konya’nın Ereğli ilçesinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağış ilçe merkezinde yağması yüzleri güldürdü.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağış ilçe merkezinde yağması yüzleri güldürdü.

Kurak geçen bir yılın geride kalmasının ardından, 2023 yılının başında, önümüzdeki haftalar için de umut olan yağışlar vatandaşları sevindirdi. Aşırı kuraklık nedeniyle kış mevsimi ortasında yağmur ve kar dualarının yapıldığı günlerin yaşandığı, meteorolojinin müjdesini verdiği yağışlı havalar nihayet geldi. Kar yağışı sabah saatlerde ilçede etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından, ilçe beyaza büründü. Kar yağışı çiftçinin ve vatandaşların yüzünü güldürdü.