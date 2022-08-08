Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından bugün Akarca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 45 adet puro ile 63 adet cinsel içerikli ürüne el koyuldu. İfadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş yeri sahibi E.B. (43) hakkında adli işlem başlatıldı.