Konya’nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan okul servis araçları başta olmak üzere yük ve yolcu taşıyan araçlar, otobüs ve kamyon gibi ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler araçlarda lastiklerin diş derinliğini ölçerek, şoförleri bilgilendirildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan okul servis araçları başta olmak üzere yük ve yolcu taşıyan araçlar, otobüs ve kamyon gibi ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler araçlarda lastiklerin diş derinliğini ölçerek, şoförleri bilgilendirildi.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Ticari araçların kış lastiği takıp takmadığı jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler ile tespit edildi. Kış lastiği olmayan veya diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağını belirten ekipler, uygulamaya uymayan şoförlere de Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde bin 152 lira para cezası kesileceğini bildirdi. İlçeye bağlı belli noktalarda kurulan denetim noktaları ile denetimler düzenli olarak yapılacağı da öğrenildi.

Denetime tabi tutulan araç sürücüleri ise yapılan uygulamaların yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu belirtti.