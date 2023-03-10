Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, ilçe genelinde öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

Ereğli ilçesinde, trafik jandarma ekipleri ilçe genelindeki eğitimlerine devam ediyor. Bu eğitimler çerçevesinde kırsal kesimde bulunan Kutören İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, okul taşıtlarında ve yaya geçitlerinde uyulması gerekenler konularında eğitim verdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. yarıyılının başlamasına müteakip, jandarma ekipleri, baharın gelmesi havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel yaşanan motosiklet ve bisiklet kazalarına yönelik eğitimleri artırırken, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri ölümlü ve yaralanmaları kazalara karşı bilgiler verdi.

Öte yandan, taşımalı eğitim çerçevesinde öğrenci taşıması hizmeti yapan servis araçları ve sürücülerinin belgeleri kontrol edilerek öğrencilerin daha güvenli bir şekilde, taşınmasına yönelik kontroller, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli olarak denetimleri devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin bu konuda denetim çalışmalarını artırarak sürdüreceği öğrenildi.