Konya’nın Ereğli ilçesinde dolu yağışı ve sonrasında oluşan sel nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı.

Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanları sular altında bırakarak sele neden oldu. Pancar, domates, mısır, yonca, havuç ve ekin tarlaları sel suları altında kaldı. Yağış nedeniyle ekili alanlar büyük oranda zarar gördü. Bölge genelinde etkili olan dolu ve yağmur, Ereğli ilçesinde ekili alanları sular altında bıraktı. Kutören Karayolu, Ahır ve evler yağmur suları altında kaldı, çiftçinin sulama boruları da sel sularına kapıldı. Ereğli ilçesi Beyören Mahallesi dün şiddetli yağmurda olduğu gibi bugünde yağan dolu nedeniyle sular altında kaldı. Ekili arazileri sular altında kalan çiftçi Osman Aldemir, zararlarının büyük olduğu sulama sistemlerin sel sularını kapıldığını borç içerisinde olduğunu ve zararının büyük olduğunu söyledi.