Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçeye gelen depremzedeler için psikolojik destek sağlamaya devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından depremin bıraktığı hasarları en aza indirmek ve yaraları bir an önce sarmak adına çalışmalar yapıyor. Belediye, ilçeye gelen depremzede vatandaşlara da destek vermeye devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından depremzedelere psikolojik destek veriliyor. Depremzedelerin acılarını hafifletmek için çalışan görevliler, ihtiyaç ve beklentileri de tespit etmeye çalışıyor.

Hem depremzede vatandaşlara hem de talepte bulunan tüm vatandaşlara her hafta salı ve perşembe günleri 09.00 - 16.00 saatleri arasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Oğuz Ata Sosyal Tesisleri’nde bulunan binasında psikolojik danışmanlık hizmeti devam edecek.