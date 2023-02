Konya’nın merkez Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçe belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilmek için organize edilen Belediye Kültür Merkezindeki yardım toplama alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konya’nın merkez Ereğli İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçe belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilmek için organize edilen Belediye Kültür Merkezindeki yardım toplama alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kısa bir değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Maalesef Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşadığımız ve 10 tane vilayetimizi etkileyen depremin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu deprem vesilesiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem haberini aldıktan sonra kaymakamlığımızla birlikte organizeli olarak dün Ereğli Belediyesinden ihtiyaç malzemesiyle birlikte 5 tane iş makinemizi dün yönlendirdik, Hatay Bölgesinde AFAD koordinasyonu vesilesiyle Hatay’da görevlendirdik, çalışmalar devam ediyor. 55 tane arama kurtarma personelimizi, ülkü ocağından arkadaşlarımız da olmak üzere orada görevlendirdik, bugün de zannedersem gidecek arkadaşlarımız, gönüllü hemşerilerimiz var. Yine gönüllü hemşerilerimizden birkaç arabanın gittiğini biliyorum arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere, inşallah bugün yine Zengen’den 3 tane iş makinesi yola çıktı, buradan Ereğlispor Başkanı’nın organize ettiği 2 tane vinç de yola çıktı. Bu arada iş adamlarımızdan özellikle hafriyatçılardan iş makineleri gönderenler var onlar da yolda, yine Ereğli Belediyesi olarak bir cenaze yıkama aracını yola çıkardık beraberinde jeneratör vs. ihtiyaçları olacak diye onu gönderdik. Yine bugün belediyemizin ve kaymakamlığımızın organizasyonunda toplanan gıdaları, battaniye ve giysileri Hatay’a ulaşmak üzere birazdan yükleyeceğiz. Günseven ve Torunoğlu firmalarımızın tahsis ettiği araçlarla, tırlarla inşallah malzemeler hedefine ulaşacak. Milletimizin acı gününde, milletimizle beraber olmanın onurunu yaşamak istiyoruz, onun gayreti içerisindeyiz, yaralar bir an evvel sarılsın istiyoruz. Ereğlili hemşerilerimizin de bu manada yardım kampanyasına gösterdikleri desteklerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Rabbim milletimizi beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızdan ricamız hiç kimse bireysel olarak Hatay‘a gitmesin”

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, “Öncelikli olarak yaşadığımız bu iki deprem Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı en büyük afetlerden birisi, çok sayıda vatandaşımız vefat etti, çok sayıda vatandaşımız enkaz altında, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin ve yakınlarının başı sağ olsun. Dün bende Hatay’a gittim, orada yerinde gördüm canhıraş bir mücadele var devletimizin, vatandaşımızın büyük katkılarıyla, gerçekten orada her şeye ihtiyaç var. Afetin, depremin oluşmasının ilk anından itibaren Kaymakamlık Kriz Merkezini kurduk ve çalışmalara başladık. Belediyemiz sağ olsun, ilk etapta 50’in üzerinde arama kurtarma ekibini yola çıkardık. Ardından iş makinelerimiz gerek Kamu Kurumlarından olsun gerek belediyemizden olsun, vatandaşlarımızın sağladığı yardımlar (battaniye, kuru gıda, su vs.) şimdi konteynırlarımız da yola çıkacak. Gerçekten milletimiz tek bir yürek gibi atıyor. Ereğlili hemşerilerimize, iş adamlarımıza, belediyemize özellikle çok teşekkür ediyorum, her konuda destek oluyorlar. Millet olarak el birliği içerisinde bu afetin de altından kalkacağız inşallah. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın inşallah bir an önce sağ, salim olarak çıkarılmasını temenni ediyorum. Bir de vatandaşlarımızdan ricamız hiç kimse bireysel olarak Hatay’a gitmesin. Bütün yardım organizasyonu valiliğimiz koordinasyonuyla kaymakamlığımız ve belediyemiz iş birliği ile yapılıyor. Yardım malzemeleri Belediye Kültür Merkezine getirilirse buradan sevk edeceğiz. Yine kaymakamlığımızın, valiliğimizin haberi dışında vatandaşlarımız oraya bireysel olarak gitmesinler çünkü oraya gidişler de sınırlandırıldı. Arama kurtarma ekiplerine hala ihtiyaç var, bu konuda tecrübesi olanlar varsa, kaymakamlığımıza başvurursa onları da organize edeceğiz, bir an önce deprem bölgesine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Tekrar bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun, Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.