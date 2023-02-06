Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi’nde bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının yaşandığı evdeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda su tankeri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Evde büyük hasar meydana geldi.