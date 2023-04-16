Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak sona eren balık sezonunun yakıt maliyetinin yüksek olması nedeniyle çok verimli geçmediğini söyledi.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) için av yasağı Akdeniz hariç tüm denizlerde başladı. Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak sona eren balık sezonunu değerlendirdi. Toprak, yakıt probleminin balıkçıların belini büktüğünü ama buna rağmen balıkçıkların yeterince balık tuttuğunu söyledi. Toprak, yeni sezonda hamsi için kota çalışmalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Genel olarak iyi geçti, palamut bu sene çok oldu. Gırgır teknelerimiz, voli teknelerimizin yeterince balık tuttuğunu düşünüyorum. Yakıt problemimiz var. Yakıt problemi bütün balıkçılarımızın belini büküyor. Kazancı komple alıyor, götürüyor. Bakarsa orta seviyede bir sezon geçirdik.

İhtiyaç halinde Türkiye’nin her iline balık gönderiyoruz. Burada balık çıkıyor, Ereğli’nin balığı dışarı gidiyor, burada balık yenmiyor gibi söylentiler gerçek değil. Biz de gidiyoruz Karadeniz her tarafında avcılık yapıyoruz. Türk bayrağı olduğu sürece bütün limanlar bizim.

Hamsi genelde bu sene oldu ama çok ufak oldu, tutulmadı. O yüzden de vatandaşlar da tezgahta hamsiyi göremedi. Palamut balığının yiyeceği hamsi. Mevsimsel değişiklikler çok oldu. Yazken yazlığını, kışken kışlığını yapmıyor. Deniz sıcakları bunlar hep bir etken.

Arkadaşlar hamside kota şeklinde bir çalışma düşünüyorlar. Kota olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Kota ile ilgili bir çalışma var. Seneye inşallah iyi bir sezon olmasını temenni ediyoruz”.

Öte yandan endüstriyel avcılık yapan gırgır ve voli tekneleri için yasak başlarken, ilçedeki vatandaşlar sahil bandındaki Bozhane limanına gelerek yanında getirdikleri oltalar ile balık tuttular. Babasıyla vakit geçirmek için limana gelen 14 yaşındaki Egemen Derman ise balık tutmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Derman, “Eğlenmek ve babamla vakit geçirmek için balık tutmaya geliyorum. İlk tutuşum, geçen hafta geldiğimizde hiç balık tutamamıştım. Bugün ilk atışımda balık tuttum” dedi.

Yeni av sezonu ise 1 Eylül’de açılacak.