Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan yetim, öksüz çocuklar ve aileleri, Ereğli İlçe Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ereğli İlçe Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde Ereğli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yetim ve öksüz çocuklar ile onları sahiplenen aileleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden çocukların olması kurulan sofrayı daha anlamlı hale getirdi. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, “Ramazan’ı yarılamış olduk. Aynı zamanda da Dünya Yetimler Günü. Bir davete önem veren, değerli kılan, o davete icabet eden kişilerin varlığıdır. Bu davete icabet ettiğiniz için tüm ailelere tek tek teşekkür ediyorum. Sonuç olarak yavrularımız ve onlara sahip çıkan aileleri çok önemli. Biliyorsunuz bizim dinimiz merhamet dini ve merhamet medeniyetiyiz. Yetimlere ve öksüzlere en büyük merhameti onları sahiplenen aileler gösteriyor. Bugün Ereğli’de açılan sofralardan en güzel olan bu iftar sofraydı” ifadelerini kullandı.

İftar programı ile ilgili duygularını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, “Farkındalık oluşturması için Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde içlerinde Kahramanmaraş depreminde ailesini kaybeden çocuklarımızın olduğu şehrimizdeki yetim ve öksüz çocuklarımızla bir araya gelerek iftar yaptık. Bu mübarek günde onlarla bir arada olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Her zaman aklımızın bir köşesinde olan yetim ve öksüz çocuklarımız için ne yapsak az kalır. Yetim ve öksüz çocuklar ile onları sahiplenen ailelerle bir arada, bu anlamlı iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

İftar programı Edip Çakıcı ve Hüseyin Oprukçu’nun çocuklara hediye vermesiyle sona erdi.