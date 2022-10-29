Konya’nın Ereğli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı’nın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, daha sonra Ereğli Lisesi bahçesinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla devam etti. Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyetin önemine vurgu yaparak, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu ve büyük Türk milletine armağan ettiği, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ereğli’de de büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Kaymakam Çakıcı, Ereğli halkının, kutlamalara katılan öğretmen ve öğrencilerin bayramlarını kutladı. Daha sonra, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğretmenler tarafından hazırlanan türkü dinletisinin ardından program sona erdi.