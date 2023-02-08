Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı iç ve yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik polisi ekipleri Ören kavşağında uzun araçların Zonguldak istikametine geçişini durdurdu. Kar küreme çalışmalarının ardından belirli aralıklarla uzun araçların geçişine izin veriliyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolu uzun araçlara kapatıldı.

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