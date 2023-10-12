Konya’nın Ereğli ilçesinde, Ereğli Ticaret Borsası Aile Sağlık Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Ereğli Ticaret Borsası tarafından Çömlekçi Mahallesinde yaptırılan Ereğli Ticaret Borsası Aile Sağlık Merkezi’nin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yavuz, “Çömlekçi Mahallemize kazandırmış olduğumuz bu sağlık tesisimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuza vesile olan Ticaret Borsası Başkanımız Zekeriya Ünlü ve Yönetimi’ne teşekkür ediyorum. Sağlık Tesislerimizin alt yapısından, yapımına kadar emeğini esirgemeyen Ereğli Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu’ya teşekkür ediyorum. Başkanımızın desteği sadece bununla da sınırlı değil. Anne babasının adını yaşatacak bir Aile Sağlığı Merkezi yaptıralım demişti. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde Fatih Mahallesinde yapımı tamamlanan Sağlık Tesisimizin açılışını yapacağız. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Buranın önemini biliyoruz"

Daha sonra kürsüye gelen Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, "Biz burayı yaparken binlerce vatandaşımızı tedavi edileceğini düşündük. Buranın önemini biliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise, “Ereğli’nin sağlık sorunu kalmasın diye el birliğiyle koşturuyoruz. Sağlık yatırımlarında önemli olan ulaşabilirlik ve erişebilirliktir. Bu sağlık ocakları, aile sağlık merkezleri Ereğlimize uygun bir şekilde dağıtılarak vatandaşımızın zorlanmayacağı yerlere planlandı. Bu planlamada bize en çok katkıyı sağlayan Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu’yu söylemeden geçemeyeceğim. Nereyi istediysek, nereyi öngördüysek oraları bize tahsis etti. Arsa olmadan biliyorsunuz ki bu işler mümkün değil. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ticaret Borsası Aile Sağlık Merkezi Ereğlimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Hizmetlere destek vermek durumundayız, destek vermeye de devam ediyoruz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ise, “Ereğlimizde bu aile sağlık merkezinin yapılmasında Ticaret Borsa Başkanımız Zekeriya Bey’in, İlçe Sağlık Müdürümüz İsmail Bey’in ve İl Sağlık Müdürü Mehmet hocamın çok büyük katkıları ve destekleri oldu. Allah onların hepsinden razı olsun. Ereğlimize çakılan her çivi, insanımızın hayrına çakılıyor demektir ki bizi her zaman mutlu eder. Biz de hizmetlere destek vermek durumundayız, destek vermeye de devam ediyoruz. Herkesin geçmişe dair hatıraları olmalı ama istikbale yönelik hikayeleri de olmalı. Netice itibariyle Ereğli’de sağlık hizmetlerinin çok daha sağlıklı yürümesi bağlamında yapılması gereken Çömlekçi Mahallemizin ihtiyacı olan sağlık ocağının yerini vermekten imtina etmedik" dedi.

Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Birlik ve beraberlik olmadığı müddetçe, bir masanın etrafında toplanmadığımız müddetçe, derdimiz bir olmadığı müddetçe birçok sorunu çözemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum; milletimiz, devletimizle ve STK’larımızla el ele verdiği sürece, birlik ve beraberlik olduğu sürece bu milletin emin olun arkası sağlamdır. Ben bu noktada katkısı olan herkese saygılarımı sunar, teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılışa İlçe Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, Ereğli Belediye Başkanı, Konya İl Sağlık Müdürü, Ereğli İlçe Sağlık Müdürü, Ereğli Ticaret Borsası Başkanı, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, STK Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.