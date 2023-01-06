Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Kampüsü yapımına 2023 yılı içerisinde başlayacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Kampüsü yapımına 2023 yılı içerisinde başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ereğli Kampüsü ile ilgili daha önce hazırlanmış olan 14 bin metre karelik bir bina projesi bulunmakta. Bina inşaatı ile ilgili olarak Ereğli Eğitim Vakfına ilk planda önemli bir miktar bağış yapıldı. Ereğli’de faaliyet gösteren diğer önemli kuruluşların da bağış taahhütleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda Ereğli Eğitim Vakfı ile Üniversitemiz arasında 2022 Aralık ayında bir protokol imzalandı. Protokol gereğince bina inşaatı 90 gün içerisinde başlayacak ve 48 ay içerisinde tamamlanacaktır. Bu bağlamda Mart 2023 tarihinde bina temelinin atılması bekleniyor.

Rektörlük tarafından 2023 yatırım planında, biri Merkez Kampüste diğeri ise Ereğli Kampüsünde olmak üzere 9500 metre kare ek bina talebinde bulunuldu, ancak diğer üniversitelerde işleyen süreçlerde olduğu gibi devam eden projelere ödenek verilmiş, fakat sıfırdan bina projelerine ödenek verilmemiştir.

Ereğli Kampüsünde projesi hazır olan 14 bin metre karelik bina inşaatı 2023 yılında başlayacak. 2024 yılı için ise 9500 metre kare ek bina talebinde bulunulacak.”