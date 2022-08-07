Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezinden geçip denize akan dereden çevreye yayılan lağım kokusu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezinden geçip denize akan dereden çevreye yayılan lağım kokusu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde Pençes Deresi’nden gelen sulara lağım karışarak denize aktığı öğrenildi. İlçe merkezinde dere üstü bazı noktalar kapatıldığı için koku yaşanmazken, özellikle Devrim Bulvarı’ndan denize kadar olan bölümde sıcaklıklarla birlikte lağım kokusu da artmaya başladı. İnönü Parkı ve Alemdar Müze Gemisi civarında gezen vatandaşlar, lağım kokusundan duramadıklarını ifade etti. Öu durumun düzeltilmesi için Kdz. Ereğli Belediyesinin gerekli önlemleri almasını isteyen vatandaşlar. “İlçe merkezindeki dereden lağım akıyor. Her taraf çöp dolu. ‘Avrupa kenti’ diye övündüğümüz Kdz. Ereğli’ye bu görüntüler hiç yakışmıyor. Yurt dışından, şehir dışından binlerce insan gelip bu görüntülerle karşılaşıyor. Sıcaklıkların artması ile birlikte lağım kokusu ilçe merkezini de sarmış durumda. Bu hem sağlık açısından çok tehlikeli hem de görüntü açısından çok çirkin. Kdz. Ereğli Belediye Başkanının bu durumdan mutlaka haberi vardır. Gerekli çalışmayı yapıp dereyi temiz ve hijyen hale getirmesini istiyoruz” dedi.