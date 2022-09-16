Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin lisansüstü öğrencilere yönelik hazırladığı proje, TÜBİTAK 2237-A desteği almaya hak kazandı.

Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin lisansüstü öğrencilere yönelik hazırladığı proje, TÜBİTAK 2237-A desteği almaya hak kazandı.

2022 yılı 2. Dönem başvuruları doğrultusunda Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin hazırladığı "Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Yayın Üretkenliğini Artırmaya Yönelik Akademik Okuma, Yazma ve Yayımlama Eğitimi" başlıklı proje TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” doğrultusunda desteklenecek. Proje doğrultusunda lisansüstü öğrencilerin metinleri okuma, yazma ve yayımlama becerilerini geliştirmek ve bilimsel yayın üretkenliğini artırmak hedefleniyor. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere yönelik olan projenin yüz yüze etkinlik olarak yapılması planlanıyor.

Başvurular Ekim Ayında

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Efecan Karagöl’ün üstlendiği etkinlikte Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kurnaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kaya Yıldız ve Prof. Dr. Yusuf Cerit, Bartın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Çevik, üniversitemizden ise Doç. Dr. Canan Tunç Şahin, Doç. Dr. Murat İnce, Doç. Dr. Oğuzhan Karadeniz, Doç. Dr. Okan Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yıldırım Bilgen ve Dr. Öğr. Üyesi Canay Pekbay eğiticiler arasında yer alacak.

27-30 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan proje etkinliğinin başvuruları 1-16 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.