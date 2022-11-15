Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi başlattığı sıcak asfalt atağı ile birçok mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi başlattığı sıcak asfalt atağı ile birçok mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu asfalt çalışması devam eden Çimencik Mahallesinde incelemelerde bulundu. Belediyenin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çimencik Mahalle Muhtarı Mahmut Kural Başkan, Başkan Oprukçu’nun ziyareti esnasında da kurban keserek kan akıttı.

Asfalt çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Oprukçu, “Toplamda 20 bin tonu bulacak sıcak asfalt atağını Yıldırım Beyazıt Mahallemizde başlatmıştık. Sonrasında Türbe, Doğu Elagözlü, Batıelagöz, Çömlekçi, Eti, Atakent ve Fatih mahallelerimizle devam ettik. Özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada Çimencik Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Nezaket örneği göstererek hizmetlerimizden duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür beklemiyoruz, tek amacımız şehrimize layıkıyla hizmet etmek ve hemşerilerimizin hizmetlerimizden memnun olması bizim için çok büyük onur kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla sıcak asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.