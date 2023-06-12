Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar sonrası oluşan selde hasar gören mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Aziziye ve Kuskuncuk Mahallesinde yaşanan selde hemen hemşerilerinin gereken hizmetlerin yapılmasını bizzat takip eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yoğun yağışlar nedeniyle çadırları sel altında kalan tarım işçilerinin mağdur olmaması için gerekli talimatları verdi. Bu çerçevede ekipler, sel yaşanan mahallelerde suların tahliyesi, yolların onarımı için gece gündüz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Diğer taraftan çadırlarını su basan tarım işçilerine de destek veren ekipler, mağduriyet yaşayan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Mesaisine fen işleri şantiyesinde başlayan Başkan Oprukçu, personelleriyle çalışmaları değerlendirdi. Şehrin dört bir yanında hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Oprukçu, “Bugün mesaimize fen işleri şantiyemizde, personellerimizle birlikte başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan asfalt, kilitli parke taşı, kaldırım, yol bakım ve onarım gibi rutin hizmetlerimizi gerçekleştirirken bir yandan da mahallelerimizde yoğun yağış nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada özveri ile gece gündüz çalışmalarına devam eden personellerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.