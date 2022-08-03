Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Saraciye Atölyesi üretilen deri ürünleriyle dikkat çekiyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Saraciye Atölyesi üretilen deri ürünleriyle dikkat çekiyor.

Büyük firmalara üretim yapan atölyenin ürünleri bazı internet sitelerinden ve Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar’da satışa sunuluyor. İstihdama da önemli katkı sağlayan atölye yaptığı kaliteli ürünlerle de daha şimdiden tüketicinin gözdesi haline gelmeyi başardı.

“Üreteceğiz, üretmeye ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz"

Üretime ve istihdama verdiği önemli hizmetleriyle ortaya koyan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğlimiz konumu itibariyle ticari ağın merkezini oluşturan, ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. Bu noktada tüm pazarlara ulaşma imkanı olan şehrimizde bir fazla üretmek, üretirken istihdamı artırmak ortak kaygımız olmalıdır. Bu minvalde Ereğli Belediyesi olarak üretimin, pazarlamanın ve istihdamın önünü açmak bizim şiar edindiğimiz bir nokta oluyor ve olmaya da devam edecek. Üreten toplumlar dünya üzerinde egemenliğini koruma gücüne en fazla sahip olan toplumlardır, öyle ki Türk toplumu tarihi boyunca üreterek varlığını idame ettirmeyi başarmıştır. Bu noktada biz de Ereğlimizde üretimi artırma noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Artan üretim faaliyetlerimizle özellikle şehrimizin gençlerinin işsizlikle karşı karşıya kalmasına müsamaha göstermeyeceğimizi ortaya koyuyoruz. Saraciye Atölyemiz, Halıcılık Atölyemiz, Organik Tarım Projemiz bu dönemde üretime katkı sunan hizmetlerimizin başında geliyor. Ereğli’mizin bir dönemini değil gelecek yüzyıllarını ve huzur şehri Ereğli’yi inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Üreteceğiz, üretmeye ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.