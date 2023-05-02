Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan okullarda Atık Pil Toplama kampanyasına pilleri yerinden alarak destek veriyor.

Atık piller, içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler vahşi çöp depolama alanlarından sulama sularına ve toprağa karışarak çevre kirliliği sebep oluyor. Hem çevre kirliliği oluşturmasını önlemek hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak amacıyla kullanım ömrünü tamamlamış, son kullanma tarihi geçmiş ya da aldığı hasar sonucu kullanılamaz hale gelen pillerin toplanarak geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir. Bu çerçevede Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Atık Pil Toplama kampanyasına katılan okullarda biriken piller teslim alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor, bu sayede çevre kirliliğinin de önüne geçmiş oluyorlar. Bu noktada Atatürk İlkokulu’nda biriken piller teslim alındı. Ereğli Belediyesi rutin hizmetlerinin yanı sıra önemli proje ve kampanyalarda da yerini alarak değerli hizmetlerde bulunuyor.