Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı önlem alarak ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, mahallelerde sinek ve haşerelerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. İlaçlama çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Son zamanlarda şehrimizde yaz sıcaklıkları kendini iyiden iyiye hissettirdi buna bağlı olarak sinek ve haşereler de arttı. Hemşerilerimizden gelen şikayetleri de göz önünde bulundurularak şehrimizin dört bir tarafında ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz huzurlu bir Ereğli inşa etmektir. Bu noktada huzursuzluk oluşmasına sebebiyet veren her hususu ortadan kaldırmak da başlıca görevimizdir. Her manada şehrimizde huzuru inşa etmenin çaba ve gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

İlaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Oprukçu, büyük bir özveri ile çalışıyoruz, sinek ve haşerelerin rahatsızlık oluşturmasını engellemek, hemşerilerimizin huzurunu sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz diyerek sözlerine son verdi.