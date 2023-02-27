Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Niğde’de Bor merkezli meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde evi kullanılamaz hale gelen vatandaşın evini yıkıp yenisini inşa edecek.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Niğde’de Bor merkezli meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde evi kullanılamaz hale gelen vatandaşın evini yıkıp yenisini inşa edecek.

25 Şubat 2023 tarihinde Niğde’de Bor merkezli meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Belkaya ve Kutören mahallelerinde de hasara neden oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, depremde zarar gören mahallelere giderek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Oprukçu, vatandaşların taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Oprukçu, depremde evi büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Anakız Öğer’e verdiği sözü tutarak, kendisine çadır temin etti. Başkan Oprukçu’nun talimatı üzerine çadırına kavuşan Anakız Öğer’in hasarlı evinin de yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Oprukçu, ekiplerin yıkımı tamamladığını belirterek, "Hafta sonu yaşadığımız deprem nedeniyle evinde büyük hasar oluşan Anakız Öğer teyzemize söz verdiğimiz gibi derhal çadırını kurduk. Bugün de ekiplerimizi göndererek evinin yıkım çalışmalarını gerçekleştirdik. Yeni evin yapımına da en kısa zamanda başlayacağız. Tekrar Anakız teyzemize, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’ın izniyle yaralarımızı birlikte saracağız. Belediye olarak her zaman yanlarındayız” dedi.