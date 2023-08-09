Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçe genelinde kilitli parke taşı yol yapımı, asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım yapımı, kilitli parke taşı yol yapımı, asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan Karaman yolu üzerinde kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi olarak yoğun mesai harcayarak başlatılan asfalt çalışmalarının yanına kaldırım çalışmalarını da ekleyerek devam edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli’mizdeki ulaşımın rahatlaması, kaldırımların daha kullanışlı hale gelmesi ve ihtiyaç duyulan noktalara kaldırım yapımı istikamette birçok mahallemizde sıcak asfalt, soğuk asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu istikamette Huzur Şehri Ereğli’min ihtiyaçları istikamette ne gerekiyorsa elimizden geldiğince yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu yıl merkezde ve merkeze uzak mahallelerde gerçekleştirdiğimiz asfalt ve kilitli parke yol yapım çalışmalarımızın yanında kaldırım çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Her mahallemizin beklentisine cevap verebilmek için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Üst yapı çalışmalarımızla yollarımızı istenilen seviyeye ulaştırdık. Hemşerilerim güven içinde trafiğe çıksın, yolda yayalarımız güvenle yürüyebilsin diye tüm yollarımızı ihtiyacına duyulan hizmetlere göre düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.