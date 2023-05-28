Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.

Resmi olmayan sonuçların ardından vatandaşlar Alaplı’da AK Parti Alaplı ilçe binasına adeta akın etti. AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar daha sonra Çağlayan meydanındaki otoparkta kadar yürüdü. Kent merkezinde ayrıca bazı vatandaşlar araçları ile de konvoylar yaparak kutlama gerçekleştirdi.

Kutlamaların devam ettiği kentte ayrıca polis tarafından da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.