AK Parti'nin büyük kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a atıfta bulunarak, "Yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda partililere seslenen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin yanı sıra TÜSİAD'a da tepki gösterdi.

Konuşmasında TÜSİAD'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz. Yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız" dedi.

"Son tartışmalar gösteriyor ki, bazı hastalıklar halen devam ediyor" diyen Erdoğan, "İmtiyazların kaybetmek istemeyenler, eski vesayetçi söylemlerle siyasete ve hükümete ayar vermeye çalışıyor. Batılı güçlerle kurdukları asimetrik iliskilere güvenenler, Türkiye'nin değiştiğini, eski Türkiye'nin artık olmadigini kabullenemiyor. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan is dünyasının n içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans-kapital üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi; kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara, ülkemizi büyüterek, geliştirerek zincirlerinden kurtulma, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik. Ama demek ki, zihinler temizlenmeden, sadece zincirlerden kurtulmak insanları ve kurumları özgür kılmaya yetmiyor" diye konuştu.

"Kaos baronları" olarak nitelendirdiği kesime seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet ve milletin sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir" dedi.

"İşinizi düzgün yaptığınız, ülkenize değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz" diyen Erdoğan, "Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz. Türkiye değişmiştir; siz de eskiyi hortlatmaya çalışmak yerine, bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre belirlemek zorundasınız" diye konuştu.