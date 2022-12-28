Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende ’yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde kırk yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik’ bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülünü 2022 yılında almaya hak kazanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Daha önce 2019 yılında TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) çerçevesinde Genç Bilim İnsanı Ödülü ve 2021 yılında da Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Teşvik Ödülü verilen Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, 2022 Yılında da TÜBİTAK Teşvik Ödülü almaya hak kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurularak ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, "Daha temiz bir ekosistem ve kimya sektörüne yönelik nanomalzemeler ve kompozitler sentezlemek, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden önemli ajanların (mikotoksin, pestisit, ağır metal vb.) bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının önüne geçebilmek için, araştırmalarımızı gerçek numune ortamlarında önemli analitlerin veya hedef moleküllerin mikro ya da nano seviyelerinde hassas tayinine yönelik sensör ve biyosensörlerin tasarımı ve validasyonu üzerine yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen HKÜ mütevelli heyet başkanımıza ve başkan vekilimize, mütevelli heyetimize, rektörümüze, aileme, öğrencilerime, çalışma grubuma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu ödül bilime ve bilim insanlarına verilen önemin göstergesidir”

Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola’nın aldığı bu prestijli ödül nedeniyle kıvanç duyduklarını ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu ödül bilime ve bilim insanlarına verilen önemin göstergesidir. Bu bağlamda, emsal olacak, genç araştırmacılarımızı cesaretlendirecek ve motive edecektir. Oluşturduğumuz araştırma ekosistemi ile bilim insanlarımızın yolunu açmak ve işini kolaylaştırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri hakkındaki detaylı bilgilere www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.