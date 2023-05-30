Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ardahan’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy Posof ilçesinden çıktı.

68 bin 115 seçmenin olduğu Ardahan’dan oyların yüzde 57,68’ini Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 42,32’ini Recep Tayyip Erdoğan almıştı. İlçelerle ilgili değerlendirme yapıldığında ise Posof’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha çok destek verdiği ortaya çıkıyor. 5 bin 82 seçmeni olan Posof’tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 66,2, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 33,80 oranında oy çıktı. Seçime katılımın yüzde 83,73 olduğu Posof’ta birinci turda da benzer sonuçlar alınmıştı.