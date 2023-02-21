Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Kahramanmaraş’ta Karacasu Konteyner Kentinde ziyaret ettiği Aksu ailesinden Süleyman Aksu, “Çocukluğumdan beri cumhurbaşkanımıza hayranım, dün görmek nasip oldu” derken eşi Hacer Aksu da, “Rahatlığımızı sordular, bebeğimize küçük bir hediyeleri oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Kahramanmaraş’ta Karacasu Konteyner Kentinde ziyaret ettiği Aksu ailesinden Süleyman Aksu, “Çocukluğumdan beri cumhurbaşkanımıza hayranım, dün görmek nasip oldu” derken eşi Hacer Aksu da, “Rahatlığımızı sordular, bebeğimize küçük bir hediyeleri oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından merkez üssü Kahramanmaraş’ta oluşturulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kenti ziyaret etti. Burada konteynerlere uğrayarak depremzedeler ile sohbet eden Erdoğan ve Bahçeliyi konuk eden Aksu ailesi, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Baba Süleyman Aksu, depremlerde evlerinin enkaza döndüğünü belirterek, “Çok kötü olduk. Ben 27 yaşındayım, bu çok büyüktü. Ölümü bekledik, kelime-i şehadet getirdik. Yakınlarımızdan kaybımız oldu. Çocuğumuz vardı evde 3 aylık. Onun yüzü suyu hürmetine diye yorumluyoruz. Biz çıktıktan sonra 4-5 dakika sonra tekrar deprem oldu, orada gitti” dedi.

"Allah başımızdan eksik etmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin konteyner ziyaretine ilişkin de konuşan Aksu, “Çocukluğumdan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranıyım. Cumhurbaşkanını yakından görmek ve belki konuşma şansım olur diye mitinglerine giderdim. Dün bu da nasip oldu. Çocuklarımıza hediyeler takdim ettiler. Allah başımızdan eksik etmesin diyelim” ifadelerini kullandı.

Aksu, daha önce çadırda kaldıklarını hatırlatarak, “Bizi buraya getirdiler çocuk var, sağlık durumu sıkıntı olmasın diye. Çadıra göre konteyner daha konforlu, daha iyi. Bir eksiğimiz yok çok şükür. AFAD, sağlık ekipleri bizi saatte bir kontrol ediyor, eksiklerimizi soruyor” diye konuştu.

“Şu an burası çok güzel, bebek açısından da iyi, iyiyiz burada”

Deprem sonrasında çok zor günler geçirdiklerini ve 3 gün boyunca arabada yaşadıklarını belirten anne Hacer Aksu ise “Depremde çok zor bir gün geçirdik ve çadır kente yerleştik. Ondan önce de 3 gün boyunca arabalarda yaşadık. Bebeğimle beraber çok zor bir süreç geçirdik. Sonrasında bebeğim olduğu için bizi buraya getirdiler. Şu an burası çok güzel, bebek açısından da iyi, iyiyiz burada” açıklamasını yaptı.

Aksu, Erdoğan ve Bahçeli ziyaretine dair, “‘Burada rahat mısınız’ diye sordular ve bebeğimize küçük bir hediyeleri oldu. Yaklaşık yarım saat oturup öyle gittiler” sözlerini dile getirdi.

Ziyaret sırasında ağlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan Hacer Aksu’nun yeğeni Enes Kaya da, “Annemlere yemek getirdiğimde onu gördüm sonra da dayanamadım hemen ona sarıldım. Para verdi bana sonra 15 dakika oturdu ve gitti” dedi.