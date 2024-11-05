Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye-Kırgızistan kardeşliği, kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor, güçleniyor, farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve iş birliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarını sürdürüyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret eden Erdoğan, üniversitedeki toplu açılış töreninde öğrenci, öğretmen ve üniversitenin yöneticilerle bir araya geldi.

“Kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz”

Törende konuşan Erdoğan, toplu açılış töreninin üniversite için hayırlı olmasını ve tüm öğrencilere ve hocalara başarılar diledi. Erdoğan, "Türkiye-Kırgızistan kardeşliği, kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor, güçleniyor, farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve iş birliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İş birliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini hiç şüphesiz eğitim-öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına, destek olmak amacıyla eğitim-öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kırgızistan’ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi’ni malum eğitime açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık” dedi.

“13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz”

Kırgızistan’da 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulunun açılmasıyla Kırgızistan’daki eğitime verdikleri desteği bir kez daha teyit ettiklerini belirten Erdoğan, “Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk Okulumuzda bin 200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif Okulumuzda bin 500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesinde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yüksek öğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye’de eğitim fırsatı sunduk. Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk.

İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız bu hakikat Manas Destanı’nda nasıl anlatılıyor. Çocuk miras ve nimettir, çocuk cana kuvvettir, bundan başkası yalan dünya boşa harcanmış emektir. Esas mesele, en büyük miras olan insana, bireye, gence, çocuğa yatırım yapmaktır. Asıl olan yarınların bilim adamlarını, akademisyenlerini, mühendislerini, bürokratlarını, siyasetçilerini, kültür ve sanat insanlarını yetiştirmektir. Asıl olan Türk edebiyatının iftihar burçlarından Cengiz Aytmatov gibi mümtaz isimler yetiştirmektir. Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımız istikbalimizi gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz düşünen araştıran bilimsel gelişmeleri takip eden misyon ve vizyon sahibi gençlerin yetişmesine vesile olacaktır” diye konuştu.

“Manas Üniversitesi 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı bin yüksek öğrenim kurumu arasında”

Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikasının, sanayileşmenin, dış politika ve kültür politikasının eksik kalacağını vurgulayan Erdoğan, “Üniversitemizin bu yönüyle de Kırgızistan’ın yükselişine mihmandarlık edeceğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, "Üniversitemiz 29 yıl boyunca dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzel örneklerinden biri haline geldi. 1997 yılında öğrenci almak başlayan üniversitemizden şimdiye kadar 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunu kardeşlerimiz var. Manas Üniversitesi’nin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı bin yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi tüm hocalarımızı, tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bugüne kadar başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Başbakanlığımızdan itibaren üniversitemizle daima yakından ilgilendik. Üniversitemizin külliyesinde yapımı tamamlanan eserleri 10 Nisan 2013’te bizzat açmıştık. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet, ürün ve proje daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz. Aralarında 2 fakülte, bir enstitüsü ve 26 laboratuvarında bulunduğu tüm bu hizmet, yatırım, ve eserin üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesislerin inşasına katkı veren işçisinden, mühendisine, firmasından üniversite yönetimine, hayırseverinden resmi kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biz yaklaşık 40 yıldır envai çeşit terör örgütüyle mücadele etmiş, çok ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz”

Manas Üniversitesi’nden önümüzdeki dönemde çok daha büyük projeler, daha nitelikli bilimsel çalışmalar, çok daha önemli başarılar beklediğini ifade eden Erdoğan, “Kökleriyle bağı zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar da tıpkı köksüz ağaçlar gibi hayatın inişli çıkışlı yollarında istikametini kaybeder. Tarihinizle, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağlarınızı asla koparmayın" dedi. Erdoğan, "Merhum Cengiz Aytmatov dağdaki patikaya benzettiği insan hayatında menzili ancak birleşenlerin birbirine omuz ve destek verenlerin varacağını söylüyor. Bireysel gelişim elbette önemlidir. Bununla birlikte insan ailesi içinde, yaşadığı toplum içinde o toplumun inanç değerleri ve kültürü içinde anlam kazanır, şahsiyetini inşa eder. Bilhassa teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımızı kuşattığı bir dönemde ailenizle ve mensubu olduğunuz toplumla sıkı ilişki içinde olamazsanız bir müddet sonra yalnızlığa, umutsuzluğa ve çaresizliğe mahkum olursunuz. Bunun için eğitim ve iş hayatının her aşamasında ailenize, milletinize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Aklınızdan çıkarmayın. Biz yaklaşık 40 yıldır envai çeşit terör örgütüyle mücadele etmiş, çok ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Aklınızı kiralamak isteyenlere, şahsiyetinizi gasp etmek isteyenlere, sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere kesinlikle prim vermeyin. Bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem, yaptığınız her işte en iyiyi hedeflemeniz, en iyiye ulaşmak için çalışmanız, mücadele etmeniz, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum. Yeniden buluşmak, yeniden hasbihal etmek, yeniden görüşmek temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize yeni öğretim yılında başarılar diliyor, Allah’a emanet ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından kurdele kesim töreni düzenlendi.