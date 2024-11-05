Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek’te Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. Toplantısı ve imza töreninin ardından Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, basın toplantısından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Manas Nişanı takdim etti.

Konuşmasına egemen ve bağımsız Kırgızistan’ın temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim, Caparov’la yaptığımız ikili ve heyetlerarası görüşmelerimizde, ilişkilerimizi tüm veçheleriyle gözden geçirdik. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz stratejik ortaklık ilişkilerimizi biraz önce imzaladığımız belgeyle kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik” dedi.

“FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum”

Türkiye ile Kırgızistan arasında güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzalandıklarını vurgulayan Erdoğan, “Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan’a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız, ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90’dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık” diye konuştu.

“Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor”

TİKA’nın Bişkek’te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışını bugün gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, “Gerek TİKA, gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan’daki İsrail mezalimi görüşmelerimizde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor” dedi.

“Manas Nişanı’nı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir büyük bir kıvançla kabul ediyorum”

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin uluslararası teşkilatlar bünyesinde de sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Kırgız Cumhuriyeti Aile Meclisimizin dönem başkanlığını Kazakistan’dan devralacak. Kırgızistan’ın dönem başkanlığında ’birliğimiz gücümüzdür’ şiarıyla Türk dünyasında iş birliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas Nişanı’nı şahsıma tevcih eden değerli kardeşim Caparov’a şükranlarımı şahsım ve milletim adına özellikle ifade ediyorum. Bu âli nişana layık görülmem ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Manas Nişanı’nı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir büyük bir kıvançla kabul ediyorum. Bu düşüncelerle şahsıma ve heyetime gösterilen samimi misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Caparov başta olmak üzere Kırgız yetkililerine ve kardeş Kırgızistan halkına özellikle şükranlarımı iletiyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.