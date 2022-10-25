Eski İlkadım Belediye Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ağabeyi Niyazi Tok(60), son yolculuğuna uğurladı.

Eski İlkadım Belediye Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ağabeyi Niyazi Tok(60), son yolculuğuna uğurladı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Niyazi Tok, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 2 kız çocuğu babası olan Niyazi Tok’un cenazesi defin öncesi cenaze namazının kılınması için Büyük Cami’ye getirildi. Erdoğan Tok’un büyük üzüntü yaşadığı cenazeye protokol üyeleri ve siyasiler yoğun ilgi gösterdi.

Niyazi Tok’un cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tok, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliği içerisinde Dereceik Mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçe belediye başkanları, siyasiler, protokol üyeleri ve Tok ailesinin yakınları katıldı.