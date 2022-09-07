Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Az önce Cumhurbaşkanı Vucic ile hem ikili ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek’teki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sırbistan ile mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan, karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği altıncı ülke olacak"

Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün, ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’dan sonra Sırbistan, karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği altıncı ülke olacak. Sırbistan ile ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33’ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

"Sırbistan’da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attık"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile birlikte iştirak edecekleri Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun bu iradelerinin göstergesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müteahhitlerimiz Sırbistan’da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attı. Bu vesileyle müteşebbislerimize verdikleri destekten dolayı kıymetli dostum Vucic’e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar-Tutin Devlet Yolu da Sayın Vucic’in bu vizyoner yaklaşımının eseridir. TİKA Sırbistan’da 2022 sonu itibariyle 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihî ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii’nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız. Her yıl Avrupa’da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye’ye karayoluyla seyahatlerinde Niş Şehri’nde konaklıyor. Niş’te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik. Konsolosluk büromuz hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hem de ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle desteledik"

Görüşmelerde Balkanlar’da barış ve istikrara atfettikleri önemi bir kez daha teyit ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle desteledik, destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde, tüm imkanlarımızla, yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek’teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.