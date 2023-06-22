Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seven 82 yaşındaki Hidayet Deniz ile 85 yaşındaki Memik Deniz çiftine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini armağan etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, neredeyse her gün gerçekleştirdiği aile ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak 3 yetim çocuk annesi Asiye Gerekli’yi ziyaret etti. Daha sonra 3 yetim çocuk annesi Rabia Özbay’ı ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini ise 82 yaşındaki Hidayet Deniz ile 85 yaşındaki Memik Deniz’in evine yaptı. Yetim çocuklarla ve yaşlılarla yakından ilgilenen ve kendileriyle uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ailelerin sorunlarını da dinledi.

"Sözümüzün arkasındayız"

Rabia Özbay’ın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle ev sahibimize teşekkür ediyorum. Evleri şen olsun. Ramazan Ayı içerisindeki gezilerimiz esnasında hemşehrilerimizle karşılaştığımızda söz verdiğimiz kardeşlerimiz vardı. Evet, bugün de o kardeşlerimizin birinin evindeyiz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de hem yavrularımızın karnelerini istişare etmek adına hem annemizle sohbet etmek adına bugün bir aradayız. Ben yavrularımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu yaz tatilini de verimli bir şekilde değerlendirecekler. Bir sonraki seneye hazırlıklı olacaklar. Eğitimde istediğimiz şey, herkesin ilgi duyduğu noktada ilerlemesini sağlamak. Burada annemizle de istişare etmemiz neticesinde oğlumuzun meslek lisesine yönelmesi noktasında istişarelerimiz oldu. Ben tekrar misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Eğer Şehitkamil Belediyesi olarak bir söz verdiysek bu sözümüzü her zaman yerine getiririz, sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

" Başkanım sözünü tuttu"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rabia Özbay, “Başkanım, sağ olsun sözünü tuttu. Geldi, çocuklarımı mutlu etti. Allah razı olsun. Yani biz Başkanımızdan devamlı memnunuz. Allah razı olsun. Verdiği sözün arkasında durduğu için de ayrıyeten kızım daha çok sevdi. Yani hani gelir mi, gelmez mi gibi diye düşündük ama geldi. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.