Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Bursa'nın Gürsu, İznik, Yenişehir ve Gemlik ilçelerine Kaymakam ataması yapılırken, Bursa Valiliği'ne de iki yardımcı atandı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan son atama kararlarına göre, son kararname ile Gemlik Kaymakamı Uğur Turan'ın Kırklareli Valisi olarak atanması ardından bir süredir boş olan makama da atama gerçekleştirildi. Bursa Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Kaymakamlığı'na atandı.

Bursa İznik Kaymakamı Recai Karal İstanbul Bakırköy Kaymakamlığı'na, Bursa Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığı'na atanırken, Bursa Vali Yardımcıları'ndan Arif Karaman İznik Kaymakamlığı'na, Sultan Doğru'nun ise Aydın Germencik Kaymakamlığı'na tayini çıktı.

Bursa'da boşalan iki vali yardımcılığına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz ile Amasya Vali Yardımcısı Salih Altun atandı. Ayrıca Balıkesir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Bursa Yenişehir Kaymakamlığı'na, Manisa Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ise Bursa Gürsu Kaymakamlığı'na ataması gerçekleştirildi.