Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı ve Edirne İGFA Temsilcimiz Erdoğan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.Mehmet AYTAÇ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Büyük Türk milletinin yaşamında seçkin ve anlamlı bir yeri olan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletten alınan güçle kurulan, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıldönümüne ulaşıldığına vurgu yapan Demir’in mesajı şöyle: “Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü ve Atatürk’ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin tüm kurumlarını, birlik ve beraberlik içinde korumanın azmi ve kararlılığı içinde görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim. Çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizi, Atatürk’ün gösterdiği hedeflere taşıyabilmek ve bu çizgiden kopmadan, ülke kalkınmasını sağlamanın yolunun, O’nun ilke ve inkılâplarının ışığında çok çalışmaktan, birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçtiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Ülkemiz insanlarının çağdaş dünya ile bütünleşmesinin ve uygarlığın tüm nimetlerinden en üst düzeyde yararlanmasının da, yine Cumhuriyet şemsiyesi altında kenetlenerek çok çalışmaktan geçeceği asla unutulmamalıdır. Bu duygularla, Cumhuriyet coşkusu içinde, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılını kutluyor, tüm Keşanlı vatandaşlarımızla birlikte cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”